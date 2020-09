Covid in Ticino, i nuovi casi sono 4

BELLINZONA - Prosegue la serie di cifre che fanno ben sperare in merito alla diffusione (ancora molto bassa) del Coronavirus in Ticino. Nelle ultime 24 ore, come riferiscono le autorità sanitarie cantonali, sono stati registrati 4 nuovi contagi, zero decessi e nessun nuovo ricovero. La situazione resta, dunque, ancora sotto controllo e in linea con i numeri delle ultime settimane.

Dall'inizio dell'emergenza, che risale allo scorso 25 febbraio, nel nostro Cantone si contano ora complessivamente 3'571 casi accertati di Covid-19. Il totale delle vittime legate al coronavirus resta a quota 350.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, nelle strutture sanitarie ticinesi non c'è più una persona ricoverata a causa del virus. Il totale dei pazienti dimessi è attualmente di 929.