Auto rubata nella notte, fermato anche il passeggero

CHIASSO - Si trovava nell'auto rubata questa notte a Chiasso, seduto sul posto del passeggero. Ed era fuggito. Ma è stato fermato questo pomeriggio, a Chiasso, da agenti della polizia cantonale e della polizia comunale. Si tratta di un 33enne richiedente l'asilo algerino del Centro federale d'asilo di Chiasso.

L'uomo, insieme al 55enne libico arrestato nella notte, ha rubato attorno all'1 un'auto in via Rusca, una Fiat Punto. Alla guida c'era il 55enne che - lo ricordiamo - ha forzato due posti di blocco. In via Balestra il veicolo è stato intercettato. Ha speronato un'altra volante, finché un agente ha esploso un colpo di pistola verso la macchina.

Il 33enne algerino era sceso dall'auto all'incrocio tra via Luini e via Galli, poco prima del fermo, ed era fuggito. Questo pomeriggio, verso le 16, il ricercato è stato segnalato in piazza Indipendenza - fa sapere la polizia cantonale -, dove è stato fermato.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.