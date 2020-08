Centauro ferito in via Lugano

BELLINZONA - Un centauro è rimasto ferito in un incidente avvenuto attorno alle 12.15 in via Lugano, a Bellinzona.

La moto si è scontrata con un'auto proveniente da via Caratti. L'uomo che si trovava in sella è caduto a terra, mentre la due ruote è finita contro un altro veicolo che circolava in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno provveduto a prestare le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso. Le sue ferite - riferisce Rescue Media - sarebbero apparentemente non gravi.

Il traffico è stato disciplinato dalla polizia cantonale e della Città di Bellinzona.

Rescue Media