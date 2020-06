Rissa nei pressi di un bar, polizia sul posto

BELLINZONA - Rissa nei pressi di un bar di Viale Stazione a Bellinzona. I fatti si sono verificati nella serata di sabato. Sul posto sono accorse varie pattuglie della polizia e della Croce Verde. Diverse le persone che sarebbero coinvolte.

Stando a prime informazioni ci sarebbero almeno un paio di feriti. Non sono note le cause che hanno scatenato l'episodio violento. Si sa però che non si tratta di un caso isolato. Di recente sempre nello stesso locale sarebbero avvenuti fatti analoghi. In forma tuttavia più "soft". Alcune persone presenti nel bar ieri sera riferiscono di bicchieri e bottiglie volanti.