Cade dalla scala, finisce nello scavo

LUGANO - Un grave infortunio è avvenuto oggi attorno a mezzogiorno in un cantiere in via Camoghè a Lugano. Stando alle prime informazioni raccolte un operaio intento a lavorare su una scala, per motivi da stabilire, sarebbe caduto nel vuoto finendo in uno scavo del cantiere, dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno subito prestato le prime cure allo sventurato che avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto anche la Polizia Cantonale, la Comunale di Lugano e gli specialisti della Scientifica che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Rescue Media