Un piccolo cantiere, ma molto importante

MENDRISIO - Un piccolo cantiere per Somazzo, ma un grande passo per il Ticino. Nel nucleo del quartiere momò i lavori di pavimentazione erano stati interrotti per l'emergenza Covid-19. Ora potrebbero diventare il simbolo della ripartenza.

Da lunedì prossimo gli operai torneranno al lavoro sulla strada cantonale tra Mendrisio e Bivio di Cragno. Lo ha comunicato oggi il Dipartimento del territorio in una nota. Dalle 7.30 fino alle 17.30 la circolazione sarà interrotta fino al termine del cantiere, previsto per il 15 maggio.

Per i visitatori del Monte Generoso - si legge nel comunicato - verrà segnalato un percorso alternativo, tra Salorino e Somazzo attraverso la strada comunale in via “Giro di Campora”. Sarà attivo anche un semaforo per il transito alternato.

Notizie di ordinaria amministrazione. Ma che - visti i tempi - tanto ordinarie non sono. Il Cantone «ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione». Forse si vede una luce in fondo al tunnel.