Nelle ultime 24 ore due decessi per coronavirus

BELLINZONA - In Ticino le persone positive al nuovo coronavirus (a partire dal 25 febbraio 2020) sono 2'818, come si evince dagli odierni dati forniti dalle autorità cantonali (aggiornati alle 8). Ieri erano 2'776: l'aumento è di 42 casi.

E continua purtroppo a crescere il numero dei morti, che però oggi è più contenuto, facendo ben sperare per il futuro. Nelle ultime 24 ore sono decedute due persone. Il numero delle vittime arriva così a quota 229.

Ma bisogna guardare anche i numeri positivi. Nelle ultime 24 ore sono state dimesse dagli ospedali 27 persone (ieri erano 466), per un totale di 493. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 282 persone: 214 in reparto e 68 in terapia intensiva, di cui 59 intubate.

In vista del pranzo pasquale, ieri il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi ha ricordato che «le grigliate in famiglia sono permesse, quelle di condominio no». Una manifesta mancanza nei confronti di queste regole può portare a una denuncia al Ministero pubblico. E ha aggiunto: «Il sistema ospedaliero era pronto e ha retto l'impatto. La pandemia però continuerà ancora per i prossimi mesi, si spera con ondate meno ripide».

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Si ricorda che il Coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

