Due camion si agganciano, A2 chiusa in direzione nord

CHIASSO - Un incidente della circolazione è avvenuto attorno alle 15.00 sull'A2, in direzione nord, poco dopo la dogana di Chiasso Brogeda.

Stando alle prime informazioni, a essere coinvolti sono due mezzi pesanti, entrati in collisione. La motrice di uno di questi avrebbe agganciato l'altro, ruotando su se stessa. Il conducente del veicolo in sorpasso ha riportato ferite leggere.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Chiasso. Le Guardie di confine, i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto (CSCPM), gli addetti dell'UT4 e i soccorritori del SAM.

Aggiornamento 16.40 - A causa dell'incidente e per il recupero dei veicoli coinvolti, l'autostrada in direzione nord rimarrà chiusa almeno fino almeno alle 18.30, informa la Polizia cantonale. Anche sulle principali strade della cittadina di confine - via Comacini, via Como e via San Gottardo - il traffico risulta fortemente congestionato.

La dogana è chiusa in direzione nord. In A9 la coda è di circa due km, ed è stata chiusa l'uscita di Monte Olimpino. In direzione sud a Chiasso è stata chiusa la corsia di sorpasso per consentire le operazioni di soccorso e sgombero, che rischiano di durare più del previsto.

Aggiornamento 19.00 - L'autostrada resterà chiusa in direzione nord fino alle 21.00.

Aggiornamento 20.30 - L'A2 in direzione nord è stata riaperta. Il Tc segnala problemi di traffico tra Chiasso Centro e Lugano Nord «dovuti all'evacuazione dei veicoli pesanti coinvolti nell'incidente».

