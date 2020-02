Occhio al volante! A Milano vanno a ruba quelli svizzeri

MILANO - Brutta esperienza, quella vissuta da un nostro lettore che lunedì mattina, dopo aver dormito da amici in una zona residenziale “della Milano bene”, si è recato a recuperare la sua BMW parcheggiata davanti all'abitazione. Arrivato davanti all'auto, l'ha trovata infatti con i vetri in frantumi.

Non capendo subito cosa avessero rubato, visto che nel veicolo non c'era nulla di valore, si è seduto al posto di guida per cercare un'officina. E lì ha compreso che l'oggetto del desiderio dei malfattori non era null'altro che il volante del proprio mezzo.

Recatosi al più vicino comando di Polizia per la denuncia, si è quindi reso conto che i “ladri di volante” non avevano colpito solo la sua BMW. Altre auto di lusso ticinesi e grigionesi, oltre ad alcune con targhe italiane, erano lì, in bella mostra, senza cruscotti, sistemi di navigazione e, naturalmente, senza volante.

A quanto sembra, il “full optional svizzero” piace molto alle bande della notte milanese che, secondo la Polizia italiana, sarebbero veri “artisti dello smontaggio”. Stando ai poliziotti, uno sterzo di un SUV può essere smontato in 8/10 secondi. Richiede un pizzico di fatica in più, invece, portare via una plancia intera: tra i 15 e i 20 secondi. Insomma, il tempo di voltarsi, chiedere un'indicazione a un passante e… ti sparisce il volante.

