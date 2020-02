La bibliocabina distrutta dal vento

CASTEL SAN PIETRO - Era molto amata dai cittadini, che la rifornivano giornalmente di nuovi libri. La "bibliocabina" di Castel San Pietro però da ieri non c'è più: è l'ultima vittima del vento fortissimo dei giorni scorsi.

Le raffiche di vento - fa sapere la Cancelleria comunale - hanno danneggiato gravemente la struttura della ex cabina Swisscom, convertita quattro anni fa in stazione di book-sharing. La biblioteca di strada ha dovuto essere rimossa, e ne è rimasto solo il basamento in cemento. I libri che conteneva, però, sono stati messi in salvo e verranno esposti nuovamente - assicurano dal Comune - in una nuova struttura «ancora più bella e ben fornita».

foto comune Castel San Pietro