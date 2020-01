Il fianco della montagna va a fuoco

ISONE - Continua a bruciare il fianco dei monti del Tiglio. L'incendio scoppiato ieri sera non lontano da Isone è divampato tutta la notte, allargandosi su un fronte di circa 200 metri.

Questa mattina i pompieri di Lugano e di Monteceneri erano sul posto, per coordinare le operazioni. I militi però non hanno finora potuto accedere all'area dell'incendio, trattandosi di una zona molto impervia. Dalle prime luci dell'alba sono in azione due elicotteri per contenere le fiamme.

Ignote per ora le cause del rogo. Le fiamme - stando alle prime informazioni raccolte - sono partite da una zona militare.

FVR / M. Franjo