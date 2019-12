Urta un’auto e si ribalta sul tetto a pochi metri dalla dogana

PONTE TRESA - Un incidente della circolazione è avvenuto attorno alle 9.30 di questa mattina in via Lungolago a Ponte Tresa, a poca distanza dalla dogana. Secondo quanto riferito da Rescue Media, una Fiat 500, con targhe italiane, sarebbe entrata in collisione con una Nissan - immatricolata in Ticino - mentre circolava verso l’Italia.

A causa del forte impatto, la vettura italiana ha successivamente urtato la barriera metallica a lato della carreggiata, terminando poi la propria corsa rovesciata sul tetto.

La conducente è stata soccorsa sul posto dal personale della Croce Verde di Lugano che l’ha in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non dovrebbero essere gravi.

Presente sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso. L’incidente ha provocato importanti disagi in entrambe le direzioni.

Rescue Media