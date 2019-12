Attenti al vento

LUGANO - Oltre 24 ore di raffiche di vento che potranno raggiungere gli 80 chilometri orari in pianura, e fino a 120 all'ora sopra i 2000 metri. Sono le condizioni meteorologiche previste dalle 16 di oggi fino alle 18 di domani. A tal proposito i meteorologi di Locarno Monti hanno diramato un'allerta meteo di livello due (moderato) su tutto il Cantone e buona parte della Svizzera centrale.

Prima del vento - Come comportarsi prima dell’arrivo di vento forte? Il buon senso, ma anche Meteo Svizzera, suggeriscono di informarsi sulla situazione e l’evoluzione del tempo e adattare il proprio comportamento alle condizioni locali. Viene consigliato di fissare gli oggetti mobili attorno a casa, sul balcone o in giardino e, se possibile, spostarli in un luogo riparato (ad es. vasi di fiori, mobili da giardino, ecc.); riavvolgere le tende da sole, chiudere porte e finestre e non parcheggiare veicoli sotto gli alberi. L'invito è pure a verificare regolarmente la tenuta delle infrastrutture degli edifici più vulnerabili in caso di raffiche (fissaggio di antenne, impianti solari, ecc., stabilità di tetti, tettoie e facciate).

Durante il vento - All'arrivo del vento, invece, è suggerito di evitare le rive dei laghi e, se possibile, di sostare all’aperto, di frequentare boschi e i margini del bosco o alberi isolati e gruppi di alberi o ancora piloni dell’alta tensione (intatti o caduti). Si suggerisce pure di evitare luoghi esposti come tetti, sporgenze rocciose o terrazze e di prestare attenzione a possibili cadute di oggetti (ad es. rami, tegole, antenne, pali e tralicci), soprattutto in città o in vicinanza di cantieri. L'invito è ovviamente a non riparare danni a edifici e infrastrutture (ad es. tegole cadute) durante la tempesta, ma attendere finché il maltempo si sia placato, e a seguire in ogni caso le raccomandazioni diramate dalle autorità.

Previsioni per la settimana - A parte questa parentesi ventosa, il tempo previsto per la settimana in corso è con temperature in lieve rialzo (con le massime che tornano a superare i 10 gradi) e abbastanza soleggiato, con una parentesi più "grigia" tra mercoledì e venerdì con qualche precipitazione prevista a cavallo tra mercoledì e giovedì.