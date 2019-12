Incidente a Camerlata, il conducente era l'ex calciatore Cordoba

COMO - C'è anche l'ex difensore dell'Inter Ivan Ramiro Cordoba fra i protagonisti dell'incidente che ieri sera ha paralizzato il traffico in prossimità di piazzale Camerlata. Il colombiano, secondo quanto riportato da QuiComo, era alla guida della sua Range Rover quando si è scontrato con una moto.

Le condizioni del centauro, un 57enne, erano in un primo momento apparse molto gravi. In realtà, sebbene abbia riportato ferite serie, non è in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sembra che il giocatore abbia svoltato a sinistra uscendo da via Domenico Pino, non vedendo il motociclista.