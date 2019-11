Incidente sul lavoro, un ferito all'ecocentro

LAMONE - Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Lamone in un ecocentro in via Cantonale. Verso le 11.30 un operaio è rimasto schiacciato da una benna, riferisce Rescue Media. Le sue ferite sarebbero gravi. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando.

Non sono note per il momento le generalità dell'uomo, e nemmeno le condizioni. L'intervento della polizia è ancora in corso, seguiranno informazioni.

Rescue Media