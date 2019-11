Tamponamento in via Rampa, conducente ferita

CHIASSO - È di una donna ferita il bilancio dell’incidente stradale avvenuto attorno alle 10 di questa mattina in via Rampa a Chiasso. Secondo quanto riferito da Rescue Media, due auto - una Mercedes immatricolata in Ticino ed una Daihatsu con targhe italiane - si sono tamponate mentre circolavano in direzione di via Manzoni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure alla conducente. Le sue ferite non dovrebbero essere gravi. Presente sul luogo dell’incidente anche la polizia per gli accertamenti del caso.

Rescue Media