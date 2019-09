In difficoltà sul Monte San Giorgio, li soccorre la Rega

RIVA SAN VITALE - È finita in modo davvero imprevisto l'escursione di due cittadini svizzero-tedeschi che in serata sono stati soccorsi dall'elicottero della Rega.

I due, marito e moglie, si trovavano sulle pendici del Monte San Giorgio quando «hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in una zona impervia», ci spiega Federica Mauri del servizio stampa della Rega. Quando si sono resi conto di non essere più in grado di proseguire, considerato che stava anche facendo buio, hanno deciso di lanciare l'allarme.

L'elicottero della Rega li ha localizzati, recuperati e trasportati fino al campo sportivo di Riva San Vitale. «Erano illesi, ma si trovavano in una zona veramente molto ripida». L'escursione in Ticino si è conclusa in maniera imprevista ma, fortunatamente, senza conseguenze.

Rescue Media