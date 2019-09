Un'auto ed un quad si scontrano nella rotonda dell'aeroporto, un ferito

LOCARNO - È di un ferito il bilancio dell'incidente della circolazione è avvenuto domenica mattina, attorno alle ore 11:00, nella rotonda dell'aeroporto di Locarno.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un quad si sarebbe immesso nella rotonda senza accorgersi della presenza di una vettura, una VW immatricolata in Ticino. L'impatto è stato inevitabile, e ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a terra.

Sul posto i soccorritori del SALVA per le prime cure e per il trasporto al pronto soccorso. Le condizioni dello sventurato non sono note ma non dovrebbero essere particolarmente gravi.

Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

Rescue Media