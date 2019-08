Diversi alberi sradicati dalla forza del maltempo

MONTEGGIO - Ha causato unicamente danni materiali e un grande spavento, la caduta di un albero che, nel primo pomeriggio, ha travolto in pieno una casa in via Crocivaglio, a Monteggio.

A causa del forte vento, la pianta di grandi dimensioni è stata letteralmente sradicata dal suolo finendo per abbattere una recinzione e travolgere l'abitazione, i cui danni restano da quantificare.

Sul posto sono intervenuti - allertati alle 13.40 - i pompieri di Monteggio con due veicoli, quattro uomini ed il vice-comandante che hanno provveduto a tagliare i rami e mettere in sicurezza la zona.

Poco prima, alle 12.35, il Corpo Pompieri Monteggio era già dovuto intervenire con due veicoli e tre uomini a causa di una pianta che ostacolava la circolazione tra Monteggio e Fornasette. Il ripristino della normalità, con l'asportazione dell'albero, è durato circa un'ora.

Via Riva Cantonetto sbarrata - I due di Monteggio non sono gli unici alberi caduti a causa del maltempo. Diverse piante sono infatti state sradicate dalla forza del vento in tutto il Cantone. Fra queste, un abete è caduto dal giardino di un'abitazione, finendo in quello della casa di fronte e sbarrando così via Riva Cantonetto.

Rescue Media