Chicchi da oltre 2 centimetri, la grandine è arrivata

BIASCA / RIVIERA - Tutto secondo previsioni. MeteoSvizzera aveva avvertito circa la possibilità di grandinate pomeridiane e queste sono arrivate.

A Biasca, poco dopo le 15, sono caduti chicchi che raggiungevano i 2,5 centimetri di diametro. Poco dopo la grandine è ha fatto la sua comparsa anche in quel di Iragna (come segnalato da un lettore che ci ha inviato un breve video) e in seguito a Bellinzona. Qualche minuto dopo era già tutto finito e i chicchi, complice la calura, erano già spariti.

Questa, tuttavia, è solo l'anticamera del cambiamento meteorologico atteso per le prossime ore. In arrivo, come già annunciato, ci sono infatti temporali e un repentino calo delle temperature. MeteoSvizzera ha già diramato un'allerta meteo di livello 3 valida fino a domenica mattina alle 9.00.

Piogge intense, forti raffiche di vento, scariche elettriche e ancora grandine sono attese a sud delle Alpi, specialmente nelle ore pomeridiane. Si spera foriere di refrigerio e nulla più.