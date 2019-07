Droga, Xanax e Makatussin, diversi giovani denunciati per spaccio

LUGANO - Il bottino è consistente: circa 3 chilogrammi di hashish e marijuana, 300 pastiglie di Xanax (un ansiolitico) e un centinaio di flaconi di Makatussin (sciroppo per la tosse usato dai giovani per gli effetti psicotropi). È quanto sequestrato a seguito di un'inchiesta svoltasi sull'arco di più settimane, che ha portato alla denuncia di diversi giovani.

Sono una trentina i ragazzi, anche minorenni, interrogati per sospetto uso e vendita di sostanze illegali. L'indagine ha consentito di ricostruire il giro di droghe e medicamenti lo spaccio dei quali avveniva nella zona del Luganese.

I giovani coinvolti, sono stati denunciati alle competenti autorità per infrazione e/o contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici nonché, in un paio di casi, anche per falsità in certificati.

L'inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni e dal Ministero pubblico.