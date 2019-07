Rissa in centro città, un 25enne in ospedale

LUGANO - Un alterco avvenuto questa notte nel centro di Lugano ha portato al ferimento di un 25enne svizzero del Luganese e al fermo di un 24enne, suo connazionale, del Mendrisiotto.

La lite è scoppiata attorno alle 2.30 in via al Forte dove i due giovani sono venuti alle mani. Il 25enne ha riportato delle ferite al volto che hanno reso necessario il suo ricovero in ospedale da parte dei soccorritori della Croce Verde di Lugano. La sua vita, ad ogni modo, non è in pericolo.

Gli accertamenti effettuati dalla Polizia cantonale hanno portato al fermo del presunto aggressore. Le ipotesi di reato a suo carico sono di lesioni gravi subordinatamente semplici e vie di fatto.

Per far luce sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta che sarà coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.