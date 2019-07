Tampona un'auto e finisce a terra

BELLINZONA - Non dovrebbe versare in gravi condizioni lo scooterista coinvolto in un incidente verificatosi questo pomeriggio, poco dopo le 15, sulla Cantonale a Gudo.

Dalle prime informazioni giunte in redazione, l'uomo stava procedendo in direzione di Locarno quando, per ragioni da chiarire, ha tamponato l'auto che lo precedeva. A causa dell'urto è rovinato al suolo.

Sul posto sono subito intervenuti dei passanti per soccorrerlo. Non è dato sapere se sia stato o meno necessario l'intervento di un'ambulanza. Lo sventurato. in ogni caso, dopo la caduta si è subito rimesso in piedi e non dovrebbe avere riportato che qualche graffio.