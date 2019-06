Addio ad Antonio Snider

LOCARNO - Antonio Snider è morto oggi all’ospedale La Carità. L’avvocato e notaio locarnese è stato stroncato da un male incurabile all’età di 96 anni. Lo riporta “La Regione”.

Stakanovista indefesso, fino allo scorso anno guidava ancora il proprio studio legale sito in Via Trevani che aveva avviato quasi 70 anni prima. Snider era molto attivo anche politicamente come dimostra la sua lunga militanza sui banchi del Gran Consiglio ticinese (dal 1954 al 1971). In Parlamento aveva combattuto - tra le altre cose - per l’avvento della scuola media unica. Era pure stato Municipale di Verscio, suo comune di domicilio, tra il 1968 e il 1972.

Fu anche il primo presidente di Amnesty International Ticino (1974) e tra i promotori per la costruzione della Clinica Vanini di Orselina della quale divenne presidente del Cda.