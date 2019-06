Truffa agli anziani, condannata una falsa segretaria

BELLINZONA - È stata condannata a 11 mesi di carcere la falsa segretaria di un notaio, che nel 2017 era riuscita a farsi consegnare 71’000 franchi da un’anziana del Bellinzonese. Lo riporta la Regione. La truffa è quella del falso nipote, e la donna ha agito per conto di un gruppo organizzato con base logistica in Polonia e Lombardia. Il gruppo contattava anziane signore con cognomi tedeschi, e in “buon tedesco” un complice si faceva passare per un conoscente. Successivamente l’anziana riceveva una seconda telefonata, questa volta da un presunto notaio, per certificare “l’autenticità” della richiesta. E una segretaria si recava dalle anziane per prelevare il denaro.

Anche nel 2018 il gruppo aveva ritentato la truffa, sempre in Ticino, ma dopo tre telefonate andate a vuoto, aveva trovato una possibile vittima. La donna però aveva allertato le forze dell’ordine, che sono così riuscite ad arrestare la ragazza, finita poi per due mesi in carcere preventivo. La donna è poi tornata in Polonia, e non si è presentata in aula ad aprile. È stata pertanto processata ieri in contumacia dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona. Dovrà inoltre risarcire la vittima con 40’000 franchi.