Incendio al ristorante del Monte Tamaro, ma è una simulazione

MONTECENERI - Un’esercitazione ha impegnato sabato mattina i pompieri di Monteceneri. Un allarme incendio è stato infatti simulato presso il ristorante del Monte Tamaro, una zona discosta e difficile da raggiungere con i mezzi di primo soccorso.

Lo scopo era proprio quello di testare le tempistiche di arrivo e la gestione delle risorse d’acqua necessarie per lo spegnimento. In casi simili si opta per il supporto logistico degli elicotteri, sia per portare gli uomini più rapidamente sul posto, sia per garantire la forrnitura di acqua facendo capo a due vasche antincendio presenti nella zona.

L’esercizio è stato coordinato dal Cdt del corpo pompieri Monteceneri, 1°Ten Stefano Ferrari, in collaborazione con il Cap. Omar della Chiesa del corpo civici pompieri di Lugano.

Nell’esercitazione sono state coinvolte 25 persone e vi è stata la collaborazione della Monte Tamaro SA, del patriziato di Rivera, della Heli Rezia e di Rescue Media.

Rescue Media