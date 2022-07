Villa Favorita, il Plr torna sulla Passeggiata pubblica

Nel recente passato e prima che venisse posta in consultazione la variante di Piano Regolatore per il comparto Villa Favorita, il Gruppo PLR già aveva presentato un atto parlamentare specifico (interrogazione n. 987 dal titolo "Rivitalizzazione della riva demaniale per la passeggiata pubblica lungo il lago di fronte al comparto Villa Favorita: un'ipotesi possibile?").