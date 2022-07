Operazione "Trotinet" alle elementari

Nei comuni di Cugnasco-Gerra, Terre di Pedemonte e Locarno ci sono stati nove momenti di controllo e d'informazione in cui i bambini venivano sensibilizzati sul corretto comportamento da adottare a bordo di un monopattino.



I ragazzi sono quindi stati sensibilizzati sul fatto che vige il divieto assoluto di far circolare i bambini con monopattini elettrici, sull’importanza dell’uso del casco di protezione e per informare ulteriormente i genitori sono stati consegnati dei volantini.



L’operazione è stata un successo: i bambini hanno mostrato un grande interesse e nessuno è stato “multato”. Nell’intento di mantenere alta l’attenzione, una simile attività di prevenzione verrà riproposta agli allievi delle scuole elementari nel periodo dei prossimi mesi di settembre/ottobre, ovvero al rientro dalle vacanze estive.