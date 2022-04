Casse malati, si pagherà di più: segui la diretta

BELLINZONA - La notizia circola da diverse settimane. I premi delle casse malati nel 2023 potrebbero salire di circa il 10%. Una mazzata, insomma. Ma come si è arrivati a questa situazione? Come si possono contenere i costi? E come si devono comportare in generale i ticinesi, "accusati" di andare troppo spesso dal medico?

Ne parliamo su Piazza Ticino con Ivo Giudicetti, portavoce di santésuisse.



Segui e commenta la diretta video anche su Facebook, Youtube, Twitter e LinkedIn.