Semifinale a Cornaredo, previsti disagi al traffico

LUGANO - Domani sera, lo stadio di Cornaredo sarà teatro della semifinale di Coppa Svizzera che vedrà affrontarsi i padroni di casa dell'FC Lugano e l'FC Lucerna. E inevitabili - considerati l'orario (il fischio d'inizio è previsto per le 19.45) e il tutto esaurito già annunciato alcuni giorni fa - saranno i disagi alla circolazione, come ricorda oggi una nota della Polizia della Città di Lugano.

In particolare, Via Trevano potrà subire alcune chiusure temporanee prima e dopo la partita, per consentire il transito dei bus che trasportano i tifosi ospiti. Per questo «si invita l’utenza a utilizzare dei percorsi alternativi».

Per quanto riguarda i parcheggi, le aree disponibili sono quelle del P&R Mantegazza in zona Resega, dei parcheggi delle scuole professionali di Trevano e dello sterrato della Gerra. Ma il consiglio, aggiunge la polizia, è di fare ricorso ai mezzi pubblici.