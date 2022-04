Una Pasqua all'insegna del sole, dopo quelle marchiate dal Covid

LUGANO - Una Pasqua finalmente serena in Ticino, dopo quelle 2020 e 2021 dominate dal Covid. Complice la splendida giornata, le varie località si sono animate di persone come da tempo non si vedeva.

A Lugano un sole luminoso ha accolto i turisti e i luganesi che hanno deciso di passare la giornata di Pasqua in città. La Città di Lugano ha previsto una vasta offerta di attività per i visitatori, sia grandi che piccini: dal Mercatino alla Caccia al tesoro, passando per i vari intrattenimenti musicali.

Molto gettonate anche le località lacustri - pienone per i battelli sia sul Ceresio, sia sul Verbano - ma anche le zone più discoste del nostro Cantone.

TIPRESS