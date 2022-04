Profuga ucraina fermata con 35mila euro a Chiasso

PONTE CHIASSO - La regola non ammette eccezione. Anche quando l'eccezione sarebbe umana. Alla dogana di Ponte Chiasso una donna ucraina in fuga dalla guerra è stata "pizzicata" dai doganieri italiani con 35mila euro e sanzionata.

La profuga - riferisce il Corriere della Sera - era diretta dall'Italia alla Germania, dove sarebbe stata ospitata da un connazionale. Giunta alla frontiera ticinese è stata sottoposta a un controllo dalla Guardia di Finanza ed è risultata in possesso della somma in contanti, non dichiarata. Come da prassi - oltre i 10mila euro vige l'obbligo dell'auto-dichiarazione - è stata multata per un totale di 3800 euro, che ha pagato sul posto per evitare ulteriori conseguenze.

Il caso ha fatto scalpore oltre confine: la donna si è infatti rivolta a un'associazione per la tutela dei consumatori, la quale ha scritto una lettera all'Agenzia delle dogane e al Ministero dell'economia italiano. Le norme anti-riciclaggio, secondo l'associazione, dovrebbero prevedere delle deroghe per i profughi che, come nel caso in questione, non sono a conoscenza delle norme doganali e non dichiarano i propri risparmi.