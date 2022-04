Sul Lago di Lugano, si celebra l'elettrico

LUGANO - Anima green e fossil free. È la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL). Con l'inaugurazione della stagione 2022, WWF Svizzera italiana ha premiato l'iniziativa ticinese Venti35, un progetto che mira alla completa elettrificazione della flotta entro il 2035.

Ecologia e mobilità sostenibile sono al centro del dibattito ambientale e la SNL ne ha fatto un vero e proprio obiettivo. E oggi le è stato riconosciuto il premio Fossil Free 2022. La cerimonia si è svolta a bordo della MNE Ceresio 1931, lo storico battello tornato attuale grazie a una nuova anima green e full-electric.

Come dichiarato da Francesco Maggi, responsabile WWF Svizzera italiana, «con immenso piacere conferiamo oggi a SNL il riconoscimento Fossil Free 2022 per il progetto Venti35. Un progetto modello per l’intera Svizzera che mira alla completa elettrificazione della flotta entro il 2035 e che vede il Canton Ticino nel ruolo di precursore nella lotta ai cambiamenti climatici e nell’abbandono delle energie fossili. Nel traumatico contesto odierno SNL indica la via da seguire e il WWF auspica che tutte le imprese di trasporto pubblico seguano presto questo esempio».

Dopo oggi, il progetto Veniti35 proseguirà con una nuova tappa che vedrà protagonista il Debarcadero di Lugano Centrale con la creazione della prima struttura interamente dedicata alla ricarica elettrica veloce sul lago di Lugano.

Ti-Press (Massimo Piccoli)