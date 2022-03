Un po' più tavolini all'aperto

LUGANO - A Lugano bar e ristoranti potranno continuare ad "allargarsi" sul suolo pubblico. I tavolini all'aperto sono una conquista della pandemia difesa a strada tratta dalle associazioni di categoria, e il Municipio ha deciso di fare alcune concessioni.

Per tutto il 2022 - si legge in un comunicato odierno - verrà rinnovata la possibilità di estendere del 30 per cento gli spazi esterni, senza costi aggiuntivi. Gli esercenti dovranno pagare soltanto la tassa d'occupazione del suolo pubblico corrisposta prima della pandemia. Verrà prorogata anche la procedura semplificata per la posa di strutture temporanee, fino alla Pasqua 2023.

Agli esercizi che non disponevano di aree esterne autorizzate prima della pandemia, e che hanno comunque posizionato dei tavolini all'aperto, verrà concesso un condono della tassa del 30 per cento.