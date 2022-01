Una prima svizzera per la Posta di Agno

AGNO - Nel corso della primavera, la clientela di Agno avrà a disposizione una filiale postale allestita secondo un concetto del tutto inedito: una filiale gestita in proprio, ospite negli spazi del centro Migros. La particolarità consiste nel fatto che si tratta di una filiale a tutti gli effetti, ma priva di barriere e che permette dunque di interagire con la clientela in modo diretto. Sarà situata a pochi centinaia di metri dalla sede attuale, con orari di apertura più estesi, di facile accesso dalla strada principale e con un’ampia disponibilità di posti auto.

L’infrastruttura dell’attuale filiale di Agno di via Stazione 1 non corrisponde infatti ormai da tempo agli standard adottati dalla Posta nell’ambito del processo di ammodernamento della rete. La difficoltà di accesso e il numero limitato di posti auto a disposizione della clientela, hanno inoltre contribuito alla necessità di ricercare una soluzione alternativa. Vista l’importanza di Agno quale polo di riferimento per l’intera regione si è quindi optato per la realizzazione di una filiale tradizionale, in grado dunque di offrire l’intera paletta delle prestazioni postali.

La collaborazione con Migros offrirà alla clientela la possibilità di sbrigare le proprie operazioni postali e di usufruire nel contempo dell’offerta del partner, sfruttando al meglio le sinergie.