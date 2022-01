In Ticino 1'549 contagi, di cui 21 in casa anziani, e un decesso in 24 ore

BELLINZONA - Sono 1'549 i test risultati positivi al Coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1'141, l'altro ieri 1'435. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento sulla situazione epidemiologica. Un'altra persona ha perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia, e il bilancio dei morti dall'inizio della crisi sanitaria si attesta oggi a 1'067.

In ospedale - Ancora alta la tensione nei nosocomi ticinesi. Restano 178 i pazienti ricoverati perché affetti da una forma severa del virus, stesso numero di ieri, di cui 16 si trovano nell'unità di cure intense (più uno da ieri). Durante l'ultima settimana di dicembre, l'età media dei nuovi ospedalizzati era di 69,3 anni, indica il bollettino settimanale tenuto dal Cantone. Tra i decessi, il più giovane aveva 58 anni e il più anziano 99.

Gli anziani - Anche nelle case di riposo non si fermano i contagi. Con 21 nuovi casi, gli utenti attualmente positivi sono 53 in tutto, mentre tra ieri e oggi due anziani sono stati ospedalizzati. Si contano poi sei guariti. Le strutture attualmente toccate dal virus sono 12. «Quasi la totalità dei residenti positivi risultano essere vaccinati: la maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi», indica l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADiCASI).

A scuola - Non si segnalano quarantene di classe, riferisce il Decs.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che il 70,9% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 31,3% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 70,2% tra gli over 65.



Tio/20minuti



