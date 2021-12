Non solo Covid, ma anche temporali, drammi e politica

LUGANO - Si chiude un anno difficile, turbolento, caratterizzato sicuramente dalla pandemia di Coronavirus e da tutti i correttivi, misure, e problemi inevitabili che ha imposto. Ma non solo, come dimostra la tradizionale classifica dei 10 articoli più letti dell'anno. Anzi, tra le news favorite dai lettori il Covid è presente, ma in minima parte.

Posizione 10 - Ma partiamo dalla decima posizione. All'ultimo posto della classifica dei 10 articoli più letti (con oltre 163 mila visualizzazioni) troviamo la nottata brava passata a "sciabolare" champagne alle medie di Locarno, costata in marzo una brutta figuraccia (e non solo) ai suoi protagonisti.



10

Bagordi alle medie di Locarno

Posizione 9/8 - Nona e ottava posizione (entrambe attorno alle 170 mila visualizzazioni) sono dettate dalla variante Omicron e dai suoi strascichi. Sono notizie recenti (pubblicate nel mese di dicembre), legate alla situazione pandemica nel mondo e contenute nel quotidiano live sulla situazione pandemica nel mondo.



9/8

Variante Omicron

Posizione 7 - Il settimo posto è occupato da un nome che per lungo tempo rimarrà nel cuore dei Luganesi e non solo. La prematura scomparsa del sindaco Marco Borradori, avvenuta nel primo pomeriggio dell'11 agosto, è stata letta da oltre 176 mila persone.



7

La morte di Marco Borradori

Posizione 6 - Ancora la cronaca nera, purtroppo, alla sesta posizione. Il riferimento va al gravissimo e tragico incidente verificatosi il 13 febbraio nel posteggio del Centro Lugano Sud a Grancia e costato la vita a una 17enne.



6

Mortale a Grancia

Posizione 5 - Con oltre 211 mila lettori, in quinta posizione torna la pandemia. In questo caso la sofferta decisione del Governo federale di imporre il telelavoro e chiudere i negozi, comunicata il 13 gennaio dell'anno che sta ormai per chiudersi.



5

Telelavoro e chiusure a gennaio

Posizione 4/3 - La fine del mese di luglio di quest'anno non sarà facile da dimenticare. Specie per chi ha subito le conseguenze dei temporali che si sono abbattuti sul nostro cantone. Un esempio? I danni provocati dalle forte piogge e il vento alla pensilina del benzinaio Coop Pronto di Grancia che si guadagnano quarta e terza posizione con un totale per entrambe di oltre 600 mila visualizzazioni.



4/3

La tempesta di luglio e i danni a Grancia

Posizione 2 - L'"argento" di questa classifica (circa 330 mila click) se lo aggiudica la politica. Per l'esattezza le elezioni più anomale della storia recente del Ticino, arrivate al traguardo, dopo un anno di rinvio, il 18 di aprile.



2

Le comunali

Posizione 1 - La straordinarietà della tempesta abbattutasi in luglio sul Ticino conquista non solo la terza e quarta posizione, ma anche il podio di questa classifica (oltre 340 mila visite).



1

Tempesta Luganese

