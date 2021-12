Trasporto pubblico: domani entra in vigore il nuovo orario

BELLINZONA - Domani, domenica 12 dicembre 2021, entrerà in vigore l'orario 2022 dei trasporti pubblici del Cantone Ticino e Moesano, che conferma quello fortemente potenziato con la messa in servizio della Galleria di base del Monte Ceneri.

Tra le novità più importanti del nuovo orario si ricordano:

Linea S10 (Airolo–) Biasca–Bellinzona–Lugano–Mendrisio–Chiasso–Como Il treno in partenza alle 6:25 da Biasca effettuerà una sosta più breve a Bellinzona in modo da giungere in tempo a Lugano per assicurare la coincidenza con il treno RE80 in partenza alle 7:02 per Milano Centrale (arrivo alle 8:17). Vi sarà inoltre un nuovo collegamento in ora di punta con partenza da Lugano alle 18:18 e arrivo a Mendrisio alle 18:38.

Linea S90 (Bellinzona–) Giubiasco–Rivera-Bironico–Lugano–Mendrisio Cinque corse verranno prolungate fino a Bellinzona, specificatamente due collegamenti in partenza alle 6:46 e alle 18:14 da Bellinzona verso sud e tre collegamenti in arrivo alle 6:39, 7:39 e 18:08 a Bellinzona.

I dettagli delle singole regioni per l’orario valido dal 12 dicembre 2021 sono consultabili sul sito internet www.arcobaleno.ch/cambio-orario.