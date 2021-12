Niente test a scuola, il sindacato protesta

BERNA - Il sindacato del servizio pubblico (VPOD/SSP) sottolinea l'importanza dell'insegnamento in presenza nelle scuole. In contrasto al Consiglio federale, che oggi ha deciso di rinunciare ai test nelle scuole dopo l'opposizione espressa dalla maggioranza dei cantoni, il sindacato del servizio pubblico sostiene la necessità di test ripetitivi obbligatori come mezzo per combattere la pandemia. Misure dovrebbero essere attuate in tutta la Svizzera.

I team mobili di vaccinazione dovrebbero inoltre offrire alle scuole i primi vaccini e quelli di richiamo. Questo comporterebbe una semplificazione nell'accesso alla immunizzazione, ha comunicato oggi il sindacato.

Il Consiglio federale ha abbandonato oggi la sua proposta, presentata martedì, di obbligare i cantoni a effettuare test di serie a livello nazionale nelle scuole. Tuttavia, rimane convinto dell'efficacia dei test ripetitivi.

La salute del personale e degli studenti e il contenimento delle infezioni hanno la massima priorità, perché le scuole non dovrebbero essere i motori della pandemia, sottolinea il sindacato del servizio pubblico. Un "sistema di tracciamento dei contatti funzionante dovrebbe anche aiutare", precisa.

Le assenze degli insegnanti per quarantena, isolamento o malattia pongono i genitori che lavorano di fronte a enormi sfide. Solo una protezione delle scuole potrebbe evitare di sovraccaricare il sistema sanitario e di aumentare la pressione sui dipendenti in tutti i settori, viene indicato nel comunicato.

Il sindacato ha anche sottolineato che si dovrebbe evitare un patchwork tra i cantoni e le singole scuole e istituzioni educative.