Un piccolo gesto per dare un po' di calore a chi è in difficoltà

LUGANO - L'iniziativa ha un nome di quelli che suscitano calore: "Sorridi con gli occhi, aggiungi un posto a tavola". A lanciarla in pieno periodo dell'Avvento sono la Round Table Ticino, il Club 41 e il Ladies Circle. «In queste settimane – sottolinea Christian Witzig, presidente della Round Table Ticino – capiterà un po' a tutti di trovarsi a una cena o a un aperitivo. È proprio in quell'occasione che ognuno di noi, nel suo piccolo, potrà dare un contributo importante a chi è meno fortunato».

Come? «È possibile versare una quota alla causa che stiamo sostenendo. Dove? Alla Banca Corner, citando il progetto "Un posto a tavola", intestatario Club 41 Lugano, codice Iban CH61 0849 0000 3205 27001. In realtà uno lo può fare tranquillamente anche da casa sua. Quella dell'aperitivo o della cena è una metafora per ricordarci che c'è gente che non può permettersi determinate attività di svago».

A chi andranno i fondi raccolti? «Alla Fondazione Francesco, alla Fondazione Sirio, all'oratorio di Lugano, alla Fondazione Vanoni e a Giocasolida. Sono state scelte associazioni o enti che portano avanti concetti benefici e sociali fondamentali. Alcune famiglie bisognose riceveranno un buono spesa, derrate alimentari e giochi per bambini. In modo da potere festeggiare con più gioia il giorno più bello dell'anno. L'iniziativa sarà valida fino al 20 dicembre. Ringraziamo già sin d'ora tutte le persone o le aziende che parteciperanno».