Allo stadio solo con biglietti nominali

MENDRISIO - A partire dalla stagione 2022/2023 si potrà assistere agli incontri sportivi calcistici solo con biglietti nominali, ovvero combinati con un documento d'identità. Almeno questo è quanto vuole la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), ritrovatasi oggi a Mendrisio.

Stop all'hooliganismo - L'idea è quella di aumentare la sicurezza, riferisce Norman Gobbi, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento Istituzioni, via social: «È tornato il pubblico, ma è tornata anche la violenza negli stadi di calcio. L'hooliganismo è un fenomeno difficile da estirpare in Svizzera». E comunica: «La nostra proposta di introdurre il biglietto nominativo per entrare negli stadi e nelle piste oggi è stata accolta all'unanimità dai miei colleghi direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia».

Niente di ufficiale, ma tanto di concreto - La nuova norma verrà sottoposta il 10 dicembre alle autorità decisionali preposte, ha spiegato il responsabile di giustizia e polizia del canton Lucerna Paul Winiker. La decisione formale insomma non c'è ancora, ma l'unanimità con cui la misura è stata votata rende l'applicazione quantomeno plausibile. A questo proposito, Winiker ha sottolineato che tutti devono camminare nella stessa direzione, poiché anche solo un Cantone o una Città contraria vanificherebbe l'efficacia del progetto.

Per l'hockey ancora nulla - Nel corso della riunione è stata evocata la possibilità di estendere la norma alla Challenge League (torneo cadetto del calcio) e all'hockey su ghiaccio, ma per il momento si è deciso di non inglobare queste realtà nel pacchetto. Si è discusso anche della proposta della federazione calcistica di chiudere i settori dei tifosi ospiti, una soluzione che può essere presa in caso di necessità anche dalle singole federazioni.

I recenti disordini - In passato l'evocazione dei biglietti nominali aveva suscitato malumore, in particolare fra i tifosi, ma anche fra alcuni club. Recentemente la tematica è tornata sulle prime pagine dei giornali, in particolare a causa degli incidenti scoppiati durante il derby di fine ottobre fra Zurigo e Grasshoppers.