La temperatura giusta in casa per limitare le polveri fini

BELLINZONA - Con l'arrivo dell'autunno e poi dell'inverno, si torna anche a parlare di polveri fini. Si tratta infatti di stagioni caratterizzate da situazioni di stabilità atmosferica e d'inversione termica. E in cui si fanno i conti con il carico inquinante supplementare causato dall'attivazione delle fonti di riscaldamento, che va ad aggiungersi a quello prodotto dal traffico e dalle industrie.

Per questi motivi si possono verificare aumenti delle medie giornaliere di PM10 (polveri fini) nell'aria oltre il limite di legge (50 microgrammi per metro cubo) fissato dall'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico.

Ecco dunque le raccomandazioni del Cantone per limitare le emissioni di PM10.

Energia e riscaldamento

Regolando le temperature in casa (circa 18°C nelle stanze da letto e tra 19°C e 21°C nelle altre stanze) è possibile dare un contributo alla diminuzione delle emissioni di PM10. In particolare si tratta di quelle situazioni in cui gli impianti di riscaldamento centralizzati sono alimentati con olio combustibile oppure legna.

Per quanto riguarda gli impianti a legna, di fondamentale importanza per la riduzione delle emissioni è l’utilizzo di legna secca, così come una gestione corretta del focolare, utilizzando il metodo dell’accensione dall’alto (video esplicativo all’indirizzo web www.ti.ch/aria).

Durante i periodi con elevate concentrazioni di PM10, i gestori d’impianti di riscaldamento a legna secondari (come ad esempio stufe e caminetti) possono contribuire a migliorare la qualità dell’aria rinunciando al loro utilizzo o perlomeno limitando l’uso di combustibile.