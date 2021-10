Covid in Ticino, 32 casi e tre nuove quarantene di classe nel weekend

BELLINZONA - Sono 32, nelle ultime 72 ore, le persone risultate positive al Coronavirus in Ticino. Il weekend scorso se ne erano registrate 39, il precedente 29. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento sulla diffusione del virus. Nessun altro ticinese ha perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia. Il bilancio delle vittime resta quindi fermo a quota 1'007.

In ospedale - I pazienti Covid ricoverati sono attualmente 7 in tutto, due in meno rispetto a venerdì. Uno di loro si trova in terapia intensiva.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì, riportano che 226'904 persone, ovvero il 64,6% della popolazione, è ora completamente vaccinato, mentre sono 462'538 le dosi finora somministrate.

Tra i banchi - Si registrano tre nuove quarantene di classe, riferisce il Decs. Una della scuola dell'infanzia di Bellinzona-nord, una di elementare di Pregassona-Probello, e una di elementare di Bellinzona nord. Quelle attualmente in confinamento salgono così a sei in tutto.

Anziani tranquilli - Tutto tranquillo invece nelle case anziani ticinesi: nessun residente è attualmente affetto dal virus. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana (ADiCASI).