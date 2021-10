Covid, altri 27 casi in Ticino

BELLINZONA - Altri 27 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. In Ticino continua l'altalena dei numeri sul fronte pandemico: dopo un inizio settimana che ha fatto ben sperare - 8 casi martedì, solo 39 nei tre giorni precedenti - ieri i positivi sono tornati a quota 29 e oggi scendono, ma di poco.

Il bollettino del medico cantonale non annuncia, per fortuna, nuovi decessi - fermi a 1007 dall'inizio della pandemia. Sale il numero delle persone ricoverate in ospedale, 8 in tutto (ieri erano 7, martedì 4), mentre scende quello dei pazienti in cure intense: almeno uno solo, ieri erano due.

Non si segnalano nuove quarantene di classe, né contagi nelle case anziani.



