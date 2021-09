Oltre 7'200 veicoli controllati durante "Bimbi sicuri"

LUGANO - «In prossimità delle scuole la maggioranza degli utenti della strada si muove con prudenza rispettando i limiti e le norme di sicurezza». È quanto emerge dal consuntivo dell'operazione "Bimbi sicuri" promossa dalla Polizia Città di Lugano in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. La campagna è stata svolta in concomitanza con quella nazionale sulla sicurezza del percorso casa-scuola e in sinergia con la Polizia cantonale.

I dati - La Polizia Città di Lugano ha fornito una serie di dati relativi all'operazione. Dopo aver inviato oltre 3'000 circolari con i consigli della polizia cittadina ai genitori dei 3'515 allievi luganesi sono iniziati i controlli.

Sono stati complessivamente 24 i controlli della velocità in prossimità delle sedi scolastiche nel corso dei quali sono stati fermati ben 7'258 veicoli. Tra di questi, "solo" 404 hanno evidenziato un superamento del limite di velocità consentito (pari a una percentuale del 5,5%). «Le velocità massime rilevate - precisa la polizia cittadina - sono state di 57 chilometri orari nelle zone a 30 km/h e di 68 km/h sulle strade con il limite generale».

Gli illeciti - Per osservare i comportamenti sulla strada, sono state pensate sedici postazioni giornaliere. Gli agenti hanno informato ed educato sul posto gli utenti della strada che si sono resi protagonisti di comportamenti illeciti. Ne sono stati identificati 588, tra cui 71 per trasporto di fanciulli non debitamente allacciati al seggiolino; 172 per soste illecite di vetture; 9 per mancate precedenze ai pedoni sui passaggi pedonali da parte di conducenti e ben 336 per attraversamenti illeciti fuori dai passaggi pedonali da parte di pedoni.

L'impegno sul campo - L'impegno della Polizia luganese si riassume anche nei 758 panni pulisci cruscotto distribuiti agli utenti della strada, nei 156 colloqui informativi degli agenti di quartiere con gli utenti della strada, volti ad approfondire il tema. L'operazione ha richiesto l'utilizzo di 23 agenti di polizia, per un totale di 357 ore di servizio totali.