Una cerimonia di insediamento «storica»

TRESA - Si è tenuta oggi, la cerimonia d’insediamento dei Municipali del Neo costituito Comune di Tresa.

Alla presenza del Presidente del Consiglio di Stato on. Norman Gobbi, al Capo Sezione degli enti Locali signor Marzio Della Santa e alla signora Daniela Baroni, economista presso la Sezione degli enti locali, il Giudice di Pace signor Michelangelo Amadò ha aperto la cerimonia definendola «storica». Viene infatti dato il via alla nuova realtà del Comune di Tresa che è l’unione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa.

Ha quindi preso la parola l’on. Norman Gobbi che, oltre agli auguri ai municipali eletti, ha voluto leggere l’oroscopo del nuovo Comune di Tresa nato il 18 aprile 2021, scritto di suo pungo (vedi box). La parola è poi passata al signor Marzio Della Santa il quale ha voluto ricordare l’importanza della coesione.

Terminata l’introduzione i Municipali eletti Piero Marchesi, Margherita Manzini, Massimo Tavoli, Giuliano Zanetti e Daniel Buser, hanno sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e quindi ricevuto le credenziali da parte del Giudice di Pace. Dando così ufficialmente inizio alla legislatura che durerà tre anni (2021-2024).

Il Sindaco e Consigliere Nazionale Piero Marchesi ha infine ricordato le sfide che attendono il Comune augurando buon lavoro alla collega e ai colleghi.

L'oroscopo di Gobbi

Fortuna: avere un territorio di pregio, variegato e adatto sia alle attività economiche sia alla residenza. Mutuando un motto d’attualità, il Malcantone è “distante-ma-vicino” alla città; sono infatti pochi i chilometri che lo separano da Lugano. Il traffico è però una costante penalizzante. Lavoratori che non hanno quotidiana esigenza di mobilità verso l’agglomerato, interessati a un contesto di vivibilità sempre più ricercato (spazi, verde, natura accessibile nell’immediata prossimità) potrebbero trovare qui interessanti opportunità di insediamento. Soprattutto se gli allacciamenti alla rete sono di prim’ordine, permettendo quel telelavoro destinato a diventare una modalità sempre più sfruttata.

Denaro: non fa la felicità, però aiuta… Sappiamo che il futuro (su scala comunale, cantonale, nazionale e finanche mondiale) potrebbe non essere facile, ma i cosiddetti “fondamentali” da cui parte il nuovo Comune sono nel complesso una buona base comparativa. Certo, come per tutti sarà necessario adattarsi e tenere alta l’attenzione.

Lavoro: quello che vi aspetta è tanto, ma partite da una situazione buona, anche grazie all’importante lavoro svolto dal gruppo che accompagna il nuovo Comune, di cui i qui presenti ex-sindaci di Croglio, Monteggio e Ponte Tresa fanno parte. Ciò facilita di molto un avvio che di fatto è già lanciato. In questo i segretari comunali, insieme alle intere amministrazioni, sono e saranno un supporto prezioso.

Amore: è quello che non potrà mancare in tutti voi nell’affrontare quotidianamente le sfide che pone questa nuova creatura. In fondo è propria la passione per questo territorio e per la sua comunità che vi ha spinti fino qui e che vi auguro vi spingerà nel futuro.