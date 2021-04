Covid in Ticino: 23 nuovi casi e nessun decesso

BELLINZONA - Sono 23 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati in Ticino durante le ultime 24 ore. Lo rende noto come di consueto l'Ufficio del medico cantonale nel suo bollettino quotidiano sull'andamento della situazione epidemiologica del nostro cantone.

Per il quinto giorno consecutivo non si sono verificati decessi legati al Covid-19. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza resta quindi fermo a quota 975.

Si conferma invece in aumento la situazione dei ricoveri negli ospedali ticinesi, che hanno superato nuovamente quota 90. A oggi, i letti occupati sono 94 (ieri erano 87), dei quali 13 in terapia intensiva (ieri erano 10). Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 7 persone e non ci sono stati pazienti dimessi.



Tio.ch/20minuti

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che risale a oltre un anno fa, in Ticino sono state confermate in laboratorio 30'594 infezioni da SARS-CoV-2.

Nessuna nuova classe in quarantena

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) non ha segnalato nuove quarantene di classe negli istituti ticinesi. Le classi attualmente in quarantena sono dodici: 8 nelle scuole elementari, 2 nelle scuole medie e 2 al Liceo cantonale di Mendrisio.