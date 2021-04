Ancora assembramenti in centro a Lugano

LUGANO - Anche questa volta si è superata di un bel po' la quindicina. In serata piazza Cioccaro a Lugano è stata teatro - non per la prima volta - di un grosso assembramento di giovani.

Poche mascherine, poche distanze, tanto alcol, a giudicare dalle foto inviate in redazione da un lettore indignato.

«Sembra che la pandemia sia già finita» è il commento che - guardando le immagini - non si può che condividere. Una situazione identica a quella a cui si è assistito, sempre in piazza Cioccaro, non più tardi di ieri sera. Stesso posto, stesso orario. Proprio stamani il sindaco di Lugano, intervistato da tio.ch/20minuti, ribadiva l'appello al rispetto delle regole e assicurava «una presenza della polizia» per contenere gli assembramenti.

La linea della Città, comunque, resta quella del «sensibilizzare e non multare» ha ribadito Borradori. Gli "assembrati" di piazza Cioccaro però sembrano decisi a tirare la corda.

foto lettore