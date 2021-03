La manifestazione RAzZISMO? è stata annullata

BENLLINZONA - Non avrà luogo neppure quest'anno, causa pandemia, la manifestazione RAzZISMO?. Per il secondo anno consecutivo l'evento, che avrebbe dovuto tenersi il prossimo 27 marzo nella Corte di Palazzo CIvico, è infatti stato annullato. «Il rispetto delle misure sanitarie volte a proteggere la popolazione dalla diffusione del coronavirus - precisa la Città di Bellinzona in una nota - avrebbe infatti condizionato oltre misura l’organizzazione della giornata. Così, quella che vuole essere innanzitutto un’occasione di riflessione e di festa dove, grazie alla vicinanza e alla conoscenza reciproca, le peculiarità di una società multietnica e multiculturale possono stimolare l’inclusione e la coesione sociale, ne sarebbe uscita snaturata. Per lo stesso motivo, seppur dopo attenta valutazione, si è deciso di non proporre nemmeno un’edizione “a distanza”».

È stata pure annullata la conferenza a che viene tradizionalmente organizzata in collaborazione con la Biblioteca cantonale di Bellinzona. Le conferenze delle passate edizioni - "Il razzismo non è una favola" (2018), di Maurizio Alfano e Sergio Roic e "Antropologia del razzismo" (2019), di Marco Aime sono invece riascoltabili cliccando i link della fonoteca nazionale svizzera.

Qualche consiglio di lettura si può invece scoprire nel catalogo della Biblioteca Cantonale di Bellinzona, dove troviamo un centinaio di titoli fra i quali figura anche “Antropologia del razzismo” di Marco Aime. Non mancano però neppure “Contro il razzismo” di Nelson Mandela e “Migrazioni e intolleranza” di Umberto Eco.

Infine, sempre allo scopo di sottolineare l’importante ricorrenza della "Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” istituita dall’ONU, le quattro bibliocabine di BiblioBaobab e la Biblioteca interculturale saranno decorate con le locandine delle passate edizioni di RAzZISMO?.