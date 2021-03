La CAGI ha un nuovo direttore

GIUBIASCO - È Valerio Cimiotti il nuovo direttore della Cantina Giubiasco SA (CAGI). È stato nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è entrato in carica il 1. marzo.

«La sua carriera professionale - si legge in una nota - lo vede attivo in Ticino e oltre San Gottardo dalla fine degli anni Ottanta, principalmente nel settore della ristorazione e dell’industria agroalimentare, dove ha potuto perfezionare le proprie conoscenze della filiera Horeca, come pure del marketing, delle ricerche di mercato e della gestione del personale».

Per il Consiglio di Amministrazione si tratta della figura professionale «ideale per valorizzare il team della CAGI attivo nella produzione e nell'amministrazione, come pure per espandere l'attività commerciale della Cantina di Giubiasco».

Ti-Press (Alessandro Crinari)